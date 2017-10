Zac Efron, taquillero sin tanto drama

- in Cine

By canal44

Dicen que si el árbol da limones hay que hacer limonada y Zac Efron, quien actualmente se encuentra en la cartelera de cine de nuestro país con el filme Mike y Dave, Los Busca Novias, aplica eso al pie de la letra.

El actor, que se volviera famoso tras protagonizar la saga High School Musical de Disney, ha dejado atrás aquel papel del joven Troy Bolton para entrar de lleno en cintas de comedia absurda, que le han dado mejores resultados en su carrera a que cuando probó suerte el género de drama.

Tan sólo las últimas cuatro comedias que ha protagonizado el actor de 28 años, han superado en taquilla por mucho a lo generado por sus dramas.

Las Novias de mis Amigos, Mi Abuelo es un Peligro y Buenos Vecinos 1 y 2, sumaron más de 474 millones de dólares en taquilla mundial, contra los más de 102 millones que At Any Price, Parkland, The Paperboy y Cuando te Encuentre sumaron todas juntas.

Mike y Dave, Los Busca Novias relata la vida de dos hermanos que ponen un anuncio para encontrar citas para acudir a la boda de su hermana y el anuncio se hace viral. Dos chicas, con problemas se enamoran de ellos solo para tomar el segundo regalo (viaje gratis a Háwai) y las cosas se ponen desastrosas.

En el filme Zac es acompañado por Adam DeVine, Anna Kendrick y Aubrey Plaza.

Un ser humano como cualquiera

A excepción de Cuando te Encuentre, el resto de las películas de drama que protagonizó Zac Efron, no sobrepasó los 1.3 millones de taquilla, por ello no es raro que ahora se haya centrado en la comedia tras salir exitosamente, con ayuda de rehabilitación, de una etapa donde el alcohol y el consumo de sustancias ilegales predominaron su vida.

“Es imposible llevar una vida honesta y satisfactoria como hombre y no cometer errores. Soy un ser humano y he cometido muchos, pero he aprendido de cada uno de ellos”, declaró en una entrevista a la CNN.

Incluso, el cambio fue benéfico hasta para sus admiradoras, pues tras entrar de lleno al gimnasio, ahora no hay cinta donde no se despoje de su playera, por lo que no es raro que haya ganado el premio Mejor Interpretación sin Camiseta en los MTV Movie Awards del 2014.

Entonces, quién mejor para interpretar a un arrebatado salvavidas en la cinta Baywatch, que junto a Dwayne Johnson, buscarán salvar la playa de un desastre causado por un empresario petrolero.

Esta película, que se estrena el próximo año, es una comedia basada en la exitosa serie de televisión de los 90 sobre las aventuras de unos salvavidas en California. La película es dirigida por Seth Gordon y producida por Paramount Pictures.