“Yo nunca le diría enano gordo a Kim Jong-Un”: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos dijo que algún día sería amigo del dictador norcoreano.

México.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, respondió a los insultos de Kim Jong-Un, su símil norcoreano, que lo llamó “viejo”.

Trump, vía Twitter, declaró que jamás llamaría “enano y gordo” al dictador asiático.

En el mismo tuit, añadió que “hace todo lo posible por ser su amigo, y tal vez lo logre un día”.

“¿Por qué Kim Jong-Un me insulta llamándome ‘viejo’ cuando yo JAMÁS lo llamaría ‘enano’ y ‘gordo’? ¡Hago todo lo posible por ser su amigo y eso tal ve suceda algún día!”.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017