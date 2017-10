“Ya nos tenía hasta la ma…”, presuntos asesinos de Jazmín

La joven de 19 años fue encontrada sin vida el pasado 21 de octubre.

México.- Jazmín de 19 años fue víctima de la maldad de sus compañeros de trabajo, quienes le arrebataron la vida.

La joven fue encontrada sin vida el pasado sábado 21 de octubre en un cerro.

Jazmin había desaparecido el pasado lunes 16 de octubre. Después de terminar su jornada laboral en una empresa de telas, y en donde se desempeñaba como subgerente, la mujer se dirigió a su vivienda, pero nunca llegó.

Luego de notar la ausencia de la joven, la familia decidió reporta su desaparición a las autoridades y tras cinco intensos días de búsqueda, Jazmin fue encontrada sin vida en un cerro.

Tras el hallazgo, la Policía de Investigación señaló que en el crimen estaban involucrados dos hombres, quienes eran compañeros de trabajo de la víctima.

Posterior a la investigación, los sujetos fueron aprehendidos.

Luego de que Oscar y Miguel, presuntos asesinos de Jazmin fueran detenidos declararon a las autoridades

Ante el crimen, el esposo de la joven declaró que ella ya le había comentado que a los detenidos no les agradaba la idea de que una mujer menor que ellos fuera su superior.

“Mi esposa me comentó que no les gustaba que una mujer menor que ellos fuera su superior y que incluso en algunas ocasiones le expresaron, molestos, que no se dejarían mandar por ella”, dijo Francisco Javier.

Por su parte, la madre de la víctima señaló que su hija le había dicho que tenían problemas con dos compañeros de trabajo, pues a uno de ellos les había prestado dinero, y no se lo quería pagar y el otro, estaba molesto porque a ella le habían ofrecido el puesto de subgerente y a él se lo habían negado.

El Ministerio Público, señaló que uno de los inculpados declaró que habían matado a su compañera porque “ya los tenía hasta la ma…”.

El Procurador de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes, informó que el motivo aparente hasta hoy de las investigaciones realizadas, fue precisamente que participaron en una tanda y la víctima participó, y cuando llegó el momento en que le tenían que entregar su dinero, por lógica, Jazmín exigía su dinero porque le correspondía, y como no tenían dinero los dos empleados, tomaron la decisión de quitarle la vida a Jazmín.

Trascendió, que gracias a las cámaras de seguridad de la empresa de telas donde laboraba Jazmín, pudieron identificar a los dos sujetos quienes resultaron ser compañeros de trabajo de la víctima.

En las grabaciones, los investigadores observaron que Jazmín había sido forcejeada por parte de dos empleados de la empresa, quienes posteriormente la sacaron del lugar.

La Policía Ministerial detuvo a Oscar y Miguel el 20 de octubre por el delito de homicidio. Ante el juez de proceso confesaron que habían planeado el asesinato de la joven desde el 9 de octubre. “Ya nos tenía hasta la madre”, dijo uno de ellos.

