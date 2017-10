Ya está aquí el nuevo tráiler de “Justice League”

La película se estrenará en cines el próximo 17 de noviembre.

Estados Unidos.- Este domingo fue lanzado el nuevo tráiler de “Justice League”, la película que reúne a varios de los superhéroes de DC Comics. El avance incluye una escena entre Lois Lane (Amy Adams) y Clark Kent, alias Supermán (Henry Cavill), pero resulta ser un sueño y, al despertar, Lane escucha en la radio noticias sobre el recrudecimiento de la violencia tras la muerte de Supermán.

Con el fondo musical de una versión de la canción “Heroes” de David Bowie, el tráiler muestra a Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Cyborg, integrantes de la Liga de la Justicia.

Check out the new trailer and see #JusticeLeague in theaters November 17. pic.twitter.com/oGqsLN3U4X

— Justice League Movie (@justiceleaguewb) 8 de octubre de 2017