Wolverine aparecería en Deadpool 2

A pesar de que Jackman se despidió del personaje

La posibilidad de incluir a Hugh Jackman con su personaje de Wolverine en la siguiente entrega de Deadpool tomó fuerza una vez que los creadores del filme Paul Wernick y Rhett Reese apuntalaron la posibilidad para The Hollywood Reporter.

Aunque la idea no suena nada mal para los seguidores de los dos superhéroes existe un gran problema y es que el actor Hugh Jackman ya se despidió del personaje en la última cinta donde interpreta a Wolverine, Logan, promocional que también aparece en el primer tráiler de Deadpool 2.

“Me gusta. Deadpool vive en un mundo donde Jackman está ahí afuera. En la primera película aparece con la foto de portada del hombre más sexy del planeta cubriendo su cara, entonces podría conocer a Hugh como Hugh. Sería muy divertido”, fue lo que respondió Rhett Reese al cuestionarle sobre la posible aparición del X-Men.

Por su parte el actor anteriomente ya había declarado sobre el tema,”Es probablemente un mal momento porque me encanta Ryan Reynolds y me encanta Deadpool, pero ya sabía que quería dejarlo y que no podía hacer esta película si me cuestionaba si estaba fuera”, dijo Jackman.