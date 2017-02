WhatsApp prepara su llegada para Windows y Mac

ESTADOS UNIDOS.- Aunque ya tiene un rato que WhatsApp tiene una versión web con la que podemos acceder desde nuestros navegadores, al parecer ahora se encuentra trabajando en el desarrollo de una aplicación nativa para Mac y Windows con la que podremos disfrutar de muchas más funciones. Así lo reporta WABetaInfo.

De acuerdo con la poca información disponible al respecto, fueron filtrados algunos documentos en Twitter, en donde se revela la posible existencia de estas aplicaciones. WhatsApp no ha desmentido nada, pero no se sabe a ciencia cierta de qué fuente provienen las imágenes, por lo que todo esto tiene que tomarse aún como un rumor.

NEWS: WhatsApp is building apps for Windows and Mac.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 29 de abril de 2016