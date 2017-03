WhatsApp permitirá eliminar mensajes hasta 2 minutos después de enviarlos

También agregarán alertas para tus contactos cuando cambies de número telefónico.

En enero les informamos de la opción que comenzó a probar WhatsApp, en la que permitirá a los usuarios “revocar” o eliminar los mensajes que hayan enviado erróneamente, y todo parece ir viento en popa.

La plataforma de mensajería ha cambiado el tiempo en que permitirá eliminar los mensajes enviados, pasando de 29 minutos a solo 2 minutos desde el momento en que ha marcado el envío, informó @WABetaInfo.

It’ll be possible to unsend messages sent within 2 minutes (before it was 29 minutes). What do you think about? (Hidden)

Al “revocar”, el mensaje será sustituido por la leyenda “El remitente revocó el mensaje”, informando al receptor que se ha hecho este cambio, aunque no podrá ver el mensaje que había sido enviado.

Además, la cuenta de Twitter también ha informado que han agregado una nueva herramienta de alertas, las cuales notificarán el cambio de número telefónico en tu perfil de WhatsApp a los usuarios que tu elijas.

You will be able to choose who WhatsApp has to alert (contacts who you have a chat with or all contacts).

