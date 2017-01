Vuelve polémica por look de Alejandro Fernández ¡lo acusan de usar sandalias de mujer!

Lo tachan de afeminado pero sus fieles fans lo defienden.

Hace poco Alejandro Fernández fue blanco de críticas por compartir una selfie que para los internautas puso en duda su hombría, pero lejos de alejarse de la polémica, ‘El Potrillo’ lo volvió a hacer, y ésta vez fueron sus sandalias las que lo tacharon de ‘afeminado’.

Resulta que la publicación “Esperando ver el partido de España vs Italia”, en donde observamos a Alejandro sentado en unas escaleras con un look casual, además de suspiros provocó comentarios negativos que le dieron con todo al cantante.”Pareces mujer”, “Vístete como hombre”, “Extrañamos al macho”, “Pareces muñeca”, “¿Por qué usas sandalias de mujer?”, “Ya no eres el Alejandro de unos años atrás, cambia de look”, “Ya me habían dicho que eras gay”, “Lo que pasa es que necesita vestirse acorde a su edad”, y más por el estilo.

Pero como todo artista, ‘El Potrillo’ también tiene quien lo defienda: “No importa como te vistas, te ves guapísimo”, “No hagas caso de las críticas, te amamos”, “Qué hombre tan hermoso, ¡Dios!”, “Precioso como siempre, sigue así Alex”.

Fue así que el cantante provocó una batalla campal en Instagram, entre quienes no pierden el más mínimo detalle para criticar y aquellos que lo ven hecho un Dios en la tierra.

Por fortuna, la vida de Alejandro no es todo conflicto por su look, también tiene una gira pendiente con Luis Miguel, quien se vio casi obligado para compartir escenario con ‘El Potrillo’, pero aún no se confirman sus presentaciones.