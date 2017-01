Vive Latino es un festival para todos los géneros

MÉXICO.- Para quienes participarán en la 18 edición del Vive Latino, el festival es una cuestión de actitud en donde se brinda espacio a todos y tanto puede tener un cartel integrado por Kinky, Los Fabulosos Cadillacs, Mon Laferte, Rancid, Coé, Babasónicos y Hombres G, pero también por La Sonora Santanera y Bronco.

“La música es lúdica per se y todos los que estamos y han estado hacen música; en ese sentido nos une, el rock sana y es nuestra obligación hacerlo sin estar pensando en pend… de género”, expresó Sabo Romo.

Arturo Ortiz, integrante de La Sonora Santanera, afirmó que en su presentación tendrán tres invitados que los acompañaron en la grabación de su disco de aniversario.

“Es la primera vez que estamos, somos longevos porque tenemos 62 años, nos retiramos un tiempo y ahora nos dieron Grammy y nos invitan”.

Su director Jorge Puig, explicó que aunque el festival pertenece a la gente, no niegan que hay otras propuestas musicales y competencia, por lo que quedan dos días, el 18 y el 19 de marzo próximos, como los viables para la realización que también tuvo que sortear con problemas, como el alza del dólar.

“A pesar de estos tiempos que pasamos al Vive Latino le gusta ser optimista y por más jodidos que estemos siempre vamos a tener algo para dar”, indicó.

En conferencia de prensa celebrada en el Teatro Metropólitan se dieron cita algunos de los participantes, Carlos Sadness y Little Jesus incluso dieron una probada con música. En su mayoría expresaron su sentimiento sobre la situación del país en donde los cambios se tienen que dar por uno mismo no importando si Donald Trump es o no presidente de Estados Unidos.