Viralizan vídeo del famoso rejoneador Emiliano Gamero golpeando a uno de sus caballos (VIDEO)

MÉXICO.- Un vídeo que circula en las redes sociales del rejoneador Emiliano Gamero, golpeando a uno de sus caballos, ha causado indignación entre los usuarios de las diferentes plataformas.

Una persona que presenció los hechos ocurridos en Durango comenzó a grabar el momento en el que Gamero se acerca a un caballo blanco, lo toca y este lanza una patada, posteriormente se vuelve a acercar al equino y comienza a golpearlo, primero propinándole puntapiés en el vientre y posteriormente con un látigo.

Dicha acción le fue recriminada por un testigo, a lo que el rejoneador comentó: “cuando tengas caballos toreros me avisas, es muy diferente un caballo charro a uno torero… ¿cuál es el problema? ¿son tuyos o qué?”

Sin embargo, el hombre no desistía de sus reclamos tras los golpes del caballo, pero Gamero le comentó que lo corregía como se corrige a un niño con una nalgada.

“Gánatelos con cariño y respeto” le contesta un sujeto.

El rejoneador decidió poner su cuenta de Twitter en privado ante la cantidad de comentarios negativos que recibió. Posteriormente en Youtube publicó un vídeo pidiendo disculpas por su comportamiento.

