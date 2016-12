Viralizan supuesto video porno de Danik de Acapulco Shore

Acapulco Shore, la versión mexicana del reality de MTV, es uno de los más polémicos en Latinoamérica por las candentes escenas, el lenguaje usado por sus integrantes y todo lo que sucede durante las grabaciones.

Ahora se le ha unido una nueva polémica y es la filtración de un video de contenido sexual que sería protagonizado por Danik, una de las participantes de este reality. Las imágenes se han convertido en tema de conversación y ya están siendo compartidas en las redes sociales.

Así lo ha hecho saber el diario Basta, quienes lograron hablar con la involucrada para conocer su versión de los hechos.

“No soy yo, alguien me quiere hacer daño y ya sé qué persona es, pero no puedo decirlo hasta en tanto esté confirmado. Escogieron a una chica parecida a mí y la pusieron a hacer escenas de sexo extremo. Ya vi algunas escenas y me da coraje porque alguien quiere dañar mi imagen, me están suplantando”, afirmó Danik al mismo diario.

Fuente: www.laparada.mx