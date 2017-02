Violó a 13 compañeras de la secundaria: será liberado

Estados Unidos.- Un joven de 20 años fue encarcelado por abusar sexualmente de 13 compañeras de la secundaria, y próximamente podría salir libre debido a posibles beneficios penitenciarios. Un joven de 20 años fue encarcelado por abusar sexualmente de 13 compañeras de la secundaria, y próximamente podría salir libre debido a posibles beneficios penitenciarios. Los abusos fueron cometidos entre el año 2009 y 2014, en la comunidad de San Tan Valley, Florence, al norte de Tucson, Arizona. El joven, identificado como Tyler Kost, fue arrestado cuando tenía 18 años de edad, pero como ya pasó algún tiempo cumpliendo sentencia (990 días en prisión en una cárcel del condado), podría salir libre muy pronto.

“Puede ser ahora, o en un mes… En teoría, podría ser liberado hoy”, comentó su abogado, Joey Hamby.

Las víctimas abusadas por este chico, tenían entre 12 y 17 años de edad, y fueron amenazadas por él mismo para que no lo denunciaran.

Por lo menos, dos de las jovencitas se salieron del estado, y otra de ellas relata que hasta trató de suicidarse.

El alguacil del condado, calificó a Kost como una persona “manipuladora”.

Por su parte, una de las víctimas le dijo en la corte: “Eres una de las personas más enfermas, dementes y perturbadoras que he conocido”. Aseguró que tenía sólo 15 años cuando sufrió el abuso, pero que “no dejará que este forme parte de su identidad”.

Las mujeres abusadas comentaron que las violaciones las efectuaba en su casa o dentro de un coche, y Kost se declaró culpable de sólo 3 de esos abusos; los abogados aseguraron que las 13 chicas conspiraron para acusarlo, pero 5 de ellas mantuvieron su declaración diciendo que no era un invento.

Otra de las jóvenes expresó: “Me dijo que Dios nunca me perdonaría y mi familia nunca me amaría. Terminé en un psiquiátrico, me hacían bullying en el colegio. Tenía 14 años y Tyler me dijo que si el resto se enteraba, me dirían que soy una prostituta”.

Según la sentencia dictaminada a Tyler, permanecerá en libertad condicional durante 15 años y estará en los registros de abusadores de menores, y como los 990 días que ya había estado en prisión le fueron otorgados a su favor, saldrá libre en un máximo de 105 días.

Pero su abogado defensor afirmó que puede recibir beneficios penitenciarios y salir inmediatamente.

Por su parte, el abusador reveló en la corte: “Quiero disculparme por mis errores y el dolor causado. Tuve errores muy serios. Espero tener una oportunidad para demostrar que he madurado”.

El juez Kevin D. White, explicó que tomó en consideración la edad del acusado cuando cometió los abusos y el hecho de que no tenga antecedentes.

La familia de Tyler, claro está que se encuentran más que felices por la noticia y aseguran que acompañarán a su hijo en esta nueva etapa de su vida, manifestando su alivio por la corta sentencia que recibió.