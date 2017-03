Viola a su hijastra y después la pasea muerta en el coche en el que iban sus hermanos

La madre de Florencia, una adolescente violada y asesinada en Argentina supuestamente por su padrastro, ha asegurado que su pareja, en prisión preventiva, llevó a su hija muerta en el asiento de su coche. “Mi hijo Lucas, de 9 años, me dijo que Flor estaba sentada en el asiento de adelante del auto, al lado de su padrastro y con la cabeza baja, pero en verdad ya estaba muerta”.

Carina Di Marco, ha asegurado a los medios argentinos que Lucas, de nueve años, le dijo que “Flor estaba sentada en el asiento de adelante del coche, al lado de su padrastro y con la cabeza baja, pero en verdad ya estaba muerta. Mis hijos estaban con su padre. A él lo dejó en la escuela y al más chiquito no sé”.

“Él me amenazaba diciéndome siempre: ‘Si te vas, yo te mato. Me golpeaba y a veces intentaba ahorcarme”, ha contado la mujer. “Nunca imaginé lo que le hizo a mi hija. Pienso que Florencia está de vacaciones… No puedo creer que está enterrada”, ha añadido con su bebé, nacido durante la desaparición de su hija mayor, entre los brazos.