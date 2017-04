Vinculan a proceso a ex funcionarios de Duarte

Un juez resolvió la apertura del proceso penal y dio 6 meses de prisión

Milenio | Ciudad de México.- Un juez de control del Distrito Judicial Morelos vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios de primer nivel de Chihuahua: Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, y a Gerardo Villegas, ex director general de Administración de la Secretaría de Hacienda, por el presunto desvío de 246 millones de pesos, informó la Fiscalía General en un comunicado.

Los imputados permanecerán seis meses en prisión preventiva, luego de que los agentes del Ministerio Público demostraran la existencia del delito y la probable responsabilidad de los imputados en el quebranto a las arcas del estado.

De acuerdo con la documentación contenida en la carpeta de investigación, ambos servidores participaron en el diseño y ejecución del delito que consistió en “la contratación de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como en la adquisición de un software” para distraer la fuerte suma de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, en febrero 2016, Ricardo Yáñez Herrera solicitó una partida presupuestal de 160 millones de pesos para la contratación de servicios en capacitación y asesoría en materia educativa que incluyó un curso para maestros por 55 millones de pesos; curso en materia ecológica por 46 millones de pesos; curso para actualizar a 5 mil 600 padres de familia de preescolar y primaria con un costo de 55 millones de pesos y 90 millones para la adquisición de un software.

Los contratos se firmaron del 24 al 29 de febrero de 2016 y los pagos fueron efectuados el 6 de abril, pero no se realizó el proceso de capacitación y tampoco adquirieron el software.

La Fiscalía estableció que el delito fue hecho por una pluralidad de personas, en el existió un concierto previo y reparto de funciones durante una reunión en la que pactaron el desvió del recurso a través de servidores, entre ellos los imputados.

Los contratos son:



1. Contrato SHAD/078/2016, relacionado con talleres para padres nivel preescolar y primario por 55 millones de pesos a la empresa Servicios y Asesorías Samex S.C.

2. Contrato SHAD/079/2016 por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad por un monto de 55 millones de pesos dirigidos a Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V.

3. Contrato SHAD/080/2016 por un curso sobre medio ambiente por la cantidad de 46 millones de pesos a Servicios y Asesorías SISASS S.A de C.V.

4. Contrato SHAD/070/2016 por la planeación, diseño e implementación de software denominado Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal por 90 millones de pesos a Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V.