VIDEO: Un hispano salió en llamas de su auto y la policía le pateó en lugar de ayudarlo

Policías de Nueva Jersey dieron una brutal paliza al dominicano Miguel Feliz, quien está grave después de recibir patadas, puñetazos y macanazos, cuando estaba prendido en fuego, luego que su carro fue chocado por un chofer que huía de los patrulleros en una persecución de alta velocidad en una carretera del poblado de Linvingston en el condado Hudson.

Las impactantes imágenes muestran de un video filmado en la escena, muestra a Feliz, cuando estaba saliendo parcialmente en llamas de su vehículo tras ser chocado por el fugitivo Leo Pinkston, quien escapaba de la policía por una infracción de tránsito, alegando que no quería perder su licencia comercial.

La persecución que comenzó en algún momento a las 11:00 de la noche del domingo y concluyó en el área de Greenville a seis millas de distancia con Feliz luchando por su vida.

El vehículo manejado por Pinkston, se estrelló contra un poste a la altura de la avenida Tonnelle y un hombre intenta apagar las llamas, pero aparecen los policías esgrimiendo sus pistolas y sin mediar palabras, comienzan a golpear despiadadamente al dominicano, mientras estaba en el pavimento y pataleando.

Las patadas de la jauría policial llovieron sobre Feliz, pero los investigadores aclararon la confusión original de que el hombre que se estaba quemando era Pinkston.

Las autoridades dijeron que el individuo era posiblemente un transeúnte residente en la ciudad de West New York en Nueva Jersey, y no el perseguido, según la fiscal del condado Hudson Esther Suárez, detallando la investigación del Ministerio Público, sobre el incidente que comienza a llamar la atención nacional my a recrudecer el tema de la brutalidad de policías contra civiles.

El hombre en llamas fue identificado por su hermano Ramón Feliz, quien dijo que conducía por la vía cuando fue chocado por Pinkston, después de estrellarse contra el poste de luz.

El dominicano fue ingresado grave en la emergencia del Centro Médico Saint Barnabas en Livingston, donde al cierre de esta crónica, seguía en estado crítico.

Su hermano describió el estado como “muy mal”.

Uno de los policías lo pateó en la cabeza y el cuello, mientras otros agentes aparecen en el video pisándolo fuerte en varias partes del cuerpo.

Feliz, de 28 años de edad, regresaba del trabajo a su casa.

Ramón dijo que Miguel es su hermano “y está muy mal, muy grave”, añadiendo que por desgracia estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada.

El dominicano llegó a la emergencia con varios huesos rotos y quemaduras de segundo y tercer grado. También tiene la cara muy hinchada.

La oficina de la fiscalía del condado Hudson a cargo de la investigación, no se ha referido al estatus de los policías que dieron la paliza a Feliz ni si los oficiales han sido suspendidos o enfrentan medidas legales por la violenta actuación contra el dominicano.

Tampoco ha identificado a los agentes involucrados.

Se dijo que el video está bajo revisión para identificar a los oficiales.

Jennifer Morrill, vocera de la fiscalía, dijo que ese despacho está muy preocupado por la actitud y respuesta de los policías, pero aclaró que el Ministerio Público esperará las conclusiones de las pesquisas, antes de emitir una opinión al respecto.

Ella adelantó que luego que se identifiquen todos los policías actuantes, la fiscalía buscará la suspensión y eventuales cargos criminales.

Dijo que la fiscalía espera la colaboración de posibles testigos del incidente para que pongan en contacto con esa oficina.