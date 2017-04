VIDEO: Un chimpancé ataca a unos visitantes con sus heces y le da en la cara a una abuela

El incidente ocurrió en un zoo de Michigan después de que unos niños se burlaran del animal

Los zoológicos están plagados de carteles con mensajes de que no hay que molestar a los animales, ruegan observarlos sin provocarles ninguna exaltación. Algo que no tuvieron del todo claro unos visitantes en el zoo John Ball de Grand Rapids, en Michigan (EE.UU.), este fin de semana. Unos niños se burlaron de un chimpancé y éste respondió arrojando sus heces. La mala suerte hizo que los excrementos dieran en toda la cara a una abuela.

Por increíble que parezca, el momento quedó registrado en vídeo y ha llegado a YouTube de la mano de Jacob Mitchell, donde suma más de 1,2 millones de reproducciones. En pocas horas el clip se está transformando en un fenómeno viral por lo insólito ataque del primate, algo que arranca tantas carcajadas como apoyos hacia el animal.

Los niños que provocaban al animal pudieron esquivar los excrementos

Según informa la cadena CBS tras contactar con el autor del vídeo, antes de lanzar sus heces, el primate se encontraba balanceándose de lado a lado en su recinto. Miraba desafiante a un grupo de niños que le provocaban desde el área de visualización, situada en un segundo piso. Harto de los visitantes, el animal cogió sus excrementos y los lanzó para arriba.

Tal y como puede verse en YouTube, hubo unos segundos de confusión al ver volar las heces. Aunque las risas lo inundaron todo de repente al ver que uno de los excrementos se había quedado colgado de la nariz de una señora que estaba sentada. Los niños que se burlaban del chimpancé pudieron agacharse y evitaron el impacto. No tuvo tanta suerte la abuela, que no sabe ni cómo reaccionar y se queda alucinando unos segundos con ese desagradable recuerdo en la cara.

El encargado de colgar el vídeo en YouTube afirma que es cortesía de Erin Vargo. Con esto pretenden arrojar algo de luz sobre la importancia de no burlarse de los animales que viven en los zoológicos. “Hay que dejarlos lo más tranquilos posible. Para ello es fundamental no tocar el vidrio, no gritar a los animales o no darles de comer”, recuerda Mitchell.