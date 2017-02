VIDEO: Trump jalonea al Primer Ministro de Japón en apretón de manos

Trump compartió el momento del saludo oficial ante los medios de comunicación y de Twitter

Un honor recibir en Estados Unidos al Primer Ministro de Japón Shinzo Abe, escribió Donald Trump en un tuit luego de la reunión que sostuvieron, de las primeras con líderes mundiales en su corto mandato.

Trump, en sus ya acostumbrados tuits que generan noticia mundial, compartió el momento del saludo oficial ante los medios de comunicación.

Un video de 19 segundos muestra el rostro de sorpresa de Shinzo Abe, quien por 17 segundos permanece tomado de la mano de Trump, que lo jalonea en varias ocasiones.

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj

— President Trump (@POTUS) 10 de febrero de 2017