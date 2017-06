VIDEO: Trollean a Vanessa Huppenkothen mientras mandaba saludos ¨Manda le un saludo a mi prima Rosa me…¨

Viral.- Un momento de diversión se desató en la redes sociales cuando la bella conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen realizó un Facebook live y empezó a saludar a los cibernautas, pero no se dio cuenta que estaba enviando besos a un persona inexistente.

En plena transmisión de la famosa red social, la presentadora de la cadena estadounidense se dio tiempo para leer los comentarios de sus seguidores, pero cuando leyó un evidente albur, lo pasó por alto y hasta besos le mandó sin darse cuenta de lo que había dicho.

No cabe duda que los usuarios en internet no respetan nada y a pesar de que Vanessa se mostró muy accesible, no se pudo salvar de los personajes que gustan de utilizar el doble sentido en todo momento para hacer de las suyas desatando el trolleo.