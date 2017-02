Video: Triste momento en que una madre olvida a su hijo

Joey, un hombre de 45 años compartió el desgarrador momento en que su madre de 67, que sufre demencia, olvida a varios miembros de su familia, incluyéndolo.

Molly ha vivido dos años en un asilo de ancianos, donde lucha contra el trastorno que le ha impedido realizar por sí misma labores básicas como bañarse o tomar sus medicamentos.

Tras varias visitas, Joey le pregunta si sabe quién es, pero ella le responde que no e incluso que no le parece familiar. Al borde de las lágrimas, el varón recupera el aliento cuando su lo toma del brazo y le dice: “te amo demasiado”.

“Este es un día que no olvidaré. Cuando tu madre no sabe quién eres, sabe mi nombre pero no sabe quién soy. Intenté tan duro que dijera quién soy, pero ella simplemente no sabe. Siento como si ella acabara de morir. No esperaba esto”, comentó devastado.

Fuente: www.sdpnoticias.com