VIDEO: Taylor Swift da el mejor regalo de Navidad a fan de 96 años

La cantante visitó a Cyrus Porter, de 96 años, quien deseaba ir un concierto de Swift antes de morir.

Es bien sabido que Taylor Swift posee un corazón enorme, que su cariño es tan grande por sus fans que en cada momento se los demuestra.

En esta ocasión, la cantante dio un gran regalo a uno de ellos, a un hombre de 96 años de edad.

El afortunado se llama Cyrus Porter, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que actualmente vive en New Madrid, Missouri, y que este año fue diagnosticado con cáncer por lo que pidió como deseo volver a ver a Taylor en concierto.

Este abuelito obtuvo algo mejor, Taylor lo visitó en su casa, en aquel momento estaba toda la familia, por lo que nietos no tardaron en grabar video y publicar un poco de esta sorpresa en redes sociales.

Cabe mencionar que Taylor, además de tomarse fotos con todos los miembros de la familia, cantó en versión acústica su éxito Shake It Off.

Sí, ella es increíble.

Cyrus Porter se hizo famoso a principios de año luego de que un periódico le hiciera una nota resaltando que acudió a dos conciertos de Swift porque su música lo ayudaba a conectar con sus dos docenas de nietos.

Taylor surprising super fan and WWII veteran Cyrus Porter and his family today in Missouri! (📷: @Landon_Poore ) pic.twitter.com/tFDjowqeGV

Scott Swift took this video of Taylor arriving in Missouri today to surprise super fan and veteran Cyrus Porter! pic.twitter.com/cZLPULEwpo

— Taylor Swift News (@TSwiftNZ) December 27, 2016