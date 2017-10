VIDEO: ¿Ryan Potter sería el mejor Robin para ‘Batfleck’?

La semana pasada, Ryan Potter dijo a través de su cuenta de Twitter que le encantaría encarnar a Tim Drake, el tercer Robin, en la próxima película individual de Batman que dirigirá, escribirá y protagonizará Ben Affleck.

Esa no fue la primera vez que habló sobre el tema y no fue la última, pues este fin de semana publicó en sus redes sociales un video en el que demuestra sus aptitudes físicas y sus conocimientos sobre los cómics del protector de Gotham.

El muchacho que dio voz a Hiro en Grandes héroes (Big Hero 6) y fue parte del cast de “Underdog Kids” lanzó una breve filmación en la que se lo ve peleando con un bastón contra muchísimos hombres más grandes que él. Al terminar la secuencia, mira a cámara y, haciendo referencia a las viñetas, dispara: “Ey, Ben, como Tim dijo, Batman necesita un Robin”.

ATENCIÓN: TNT ADVIERTE QUE A CONTINUACIÓN HAY SPOILERS

Vale recordar que, tras la aparición del traje maltrecho de un Robin en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia (Batman v Superman: Dawn of Justice) y del estreno de Escuadrón Suicida (Suicide Squad), David Ayer reveló que el compañero caído de Bruce Wayne era Jason Todd, muerto a manos del Joker tal como ocurrió en A Death on the Family. Esto podría abrir las puertas a que Tim Drake sea la mano derecha en combate del enmascarado.