VIDEO: Protestan contra Trump en el Vive Latino

El guitarrista de Prophets of Rage, Tom Morello, lució una playera en memoria de los 43 de Ayotzinapa durante su presentación en el Vive y lanzó discurso contra Trump

Ciudad de México.- El Festival Iberoamericano Vive Latino cerró el primer día de su edición número 18 con un acto “de resistencia” contra el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

El cierre del escenario principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez estuvo a cargo de la banda Prophets Of Rage, cuyo guitarrista, Tom Morello, lució una playera en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, Morello, ex guitarrista de Audioslave y Rage Against The Machine. condenó a Donald Trump con las consignas: “No muros” y “A la mierda con Donald Trump”. Un video publicado por el diario La Jornada capturó el momento de la protesta.