VIDEO: Por un lugar en el avión, pasajeros se pelean en pleno vuelo

ESPAÑA.- Un nuevo video muestra como dos personas, supuestamente abogados, comienzan una acalorada discusión por el uso de un reposabrazos durante un vuelo de Gatwick a Málaga, España.

El video comienza cuando la discusión empieza a subir de nivel, mientras el personal de vuelo intenta que un hombre cambie de lugar para terminar con la discusión.

Uno de los pasajeros que pelean, el hombre, se niega a moverse, diciendo “estamos discutiendo por un reposabrazos. Muévanla a ella, yo no iré a ningún lado”, además de añadir “pagué por este asiento, esa mujer es desagradable y grosera. No me muevo a ninguna parte, a ninguna parte”.

Mientras la pelea continúa, la mujer asegura que es una abogada y conoce sus derechos, a lo que el sujeto responde “soy un abogado también, mujer estúpida”.

La mujer responde irónica preguntando si eso es cierto, mientras pide nuevamente que el sujeto sea movido a la parte trasera del avión, además de amenazar con demandar a la aerolínea si no movían al hombre.

Durante la pelea, se puede oír a la persona que graba el video comentar “todos son abogados hoy”, mientras el resto de los pasajeros se divide entre aquellos que ríen por la pelea y los que piden silencio.

Más personal de vuelo llega a intentar calmar los ánimos e incluso preguntan si viajan juntos, a lo que ambos gritan no, en medio de las risas de los pasajeros.

Finalmente, se puede ver como ambas personas son movidas a la parte trasera del avión, mientras la pasajera muestra una cara enfadada a los demás pasajeros.