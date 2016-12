VIDEO: Policías celebran con una mujer desnuda

Recientemente circula en las redes un video en el que se puede ver a 12 hombres, entre ellos agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala. A los presentes se les ve en un convivio donde el centro de atención es una mujer que baila completamente desnuda para ellos.

La mujer que participó sin ropa en la fiesta Foto: Youtube

A pesar de que en la escena se les muestra tomando bebidas alcohólicas, esto no fue lo que llamó la atención de los cibernautas, pues los autos que se encontraban en el lugar de los hechos eran unidades de esta misma institución a la que pertenecían los invitados.

El subdirector de Investigaciones Criminales, Stu Velasco, habló sobre el video y aseguró que las imágenes fueron realizadas el 22 de diciembre y al menos siete agentes de la PNC estarían en el referido evento. También destacó que la mujer que participa en el convivio, despojada de cualquier tipo de ropa no pertenece a la institución.

PNC Guatemala @PNCdeGuatemala Pronunciamiento del Dir. Gral. PNC Nery Ramos ante video denigrante https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1315053881849726&substory_index=0&id=308379499183841

En la grabación se encuentran varios hombres alrededor de la chica. La exótica invitada se encuentra junto a un auto patrulla de la PNC en el lugar donde se realizó la fiesta.

Agentes de la PNC Foto: Ytimg

El director de la PNC habló al respeto y calificó de deshonroso este acto y a través de su cuenta de Twitter, Nery Ramos publicó:

TELEDIARIO GUATEMALA @TelediarioGT Director de la #PNC Nery Ramos se pronuncia por video difundido en redes sociales. Pide disculpas y anuncia que agentes son investigados.

“Ante el video que circula en redes sociales, donde se observa agentes de particular y uniformados como espectadores de un acto deshonroso, no claudicaremos, no nos detendremos hasta lograr el cambio. Como lo hemos demostrado con los extraordinarios que es mérito del trabajo que diariamente realizan policías comprometidos con la misión de proteger y servir a los guatemaltecos”.

Después de haberse filtrado en las redes el video y haberse convertido en viral, expertos en seguridad recomiendan a los miembros de la PNC ordenar la destitución inmediata de los oficiales involucrados y hacer una evaluación del resto de sus elementos.