VIDEO: Piqué presume lo que más le gusta de Shakira

El pasado 31 de marzo, salió a la luz el video de Comme moi, canción en la que Shakira y Black M hacen dueto.

Y Gerard Piqué ya está haciéndole promoción a la madre de sus hijos en redes sociales, pero con un toque de coqueteo.

En el clip, la colombiana aparece con un atuendo que deja a la vista su espectacular figura y el cual aparenta que la cantante está desnuda.

Situación que aprovechó el futbolista, pues en su cuenta de Twitter publicó una parte del video en donde aparece Shakira de espaldas y lo acompañó con el texto “Esta es de mis partes favoritas”.

This is one of my fav parts in the video!https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw

— Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de abril de 2017