VIDEO: Periodista drogada protagoniza vergonzoso incidente tras ser echada de show

La reportera de televisión se molestó por ser retirada del espectáculo y todo acabó mal para ella. El video se viralizó en Facebook.

Colleen Campbell, una joven periodista de 28 años de edad, fue la protagonista de un vergonzoso incidente tras ser retirada de un espectáculo público en Filadelfia,Estados Unidos. La escena fue grabada y publicada enFacebook.

La reportera de televisión insultó y agredió a un policía en los exteriores del local donde el comediante Craig Robinson presentó un show. La mujer hablaba en voz alta en medio del público y se le advirtió tres veces antes de ser retirada.

Afuera la joven protagonizó una escena que terminó por costarle su trabajo. Escupió a un policía y tuvo que ser esposada para que mantenga la calma.

En la grabación que circuló en Facebook se puede escuchar a la chica decir que el agente no podía detenerla porque trabajaba en una “maldita estación de noticias”.

Efectivamente era reportera en la cadena PHL 17 de Filadelfia, pero fue despedida por esta conducta inapropiada.

La comunicadora dijo haber estado drogada porque no recuerda nada de lo que pasó. Cree que alguien le colocó un estupefaciente cuando tomó cinco tragos antes de ingresar al local.

“Ésa no soy yo, o como hablo o actúo… para nada. No sé qué hacer. Me siento arruinada y avergonzada por mí y mi familia. Quiero disculparme con el oficial. No recuerdo todo el altercado en absoluto. Recuerdo sintiéndome atacada. Nunca hablo así. Es como mirar una persona completamente diferente a la que soy”, señaló la reportera a la revista Philly.

Colleen Campbell deberá presentarse ante una corte el próximo 13 de junio, mientras tanto su video enFacebook se volvió viral con cuatro millones de vistas.