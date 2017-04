VIDEO: Pepe Aguilar habla de la detención de su hijo

“Yo creo en mi hijo. Mi hijo no es un delincuente y seguramente así lo probará él en su juicio”, dice un Pepe Aguilar tranquilo, en el video que compartió en sus redes sociales para manifestarse tras lo ocurrido a su hijo mayor, José Emiliano.

El joven de 24 años fue detenido el pasado 14 de marzo, y apresado, por presuntamente introducir indocumentados chinos en la cajuela de su auto. Emiliano Aguilar transitaba en el cruce fronterizo de San Ysidro, ubicado entre Tijuana y San Diego, California.

Aunque apenas el viernes se dio a conocer la noticia medianto el sitio de celebridades TMZ, el hijo del intérprete está ya libre tras haber pagado una fianza de 15 mil dólares y habérsele prohibido salir de California.

En el videoclip de casi cinco minutos de duración, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre comenta que su sentir respecto a la ley es que nadie está por encima de ella y que cree en una sociedad en la que los individuos deben regirse por leyes “y debe haber consecuencias si uno falta a ellas.

Durante la charla, Aguilar nunca hace referencia al problema de su hijo, sólo hace hincapié a sus fanáticos y amigos en que “ya ustedes sabrán a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

El intérprete de Por mujeres como tú aclara, en uno de los cuatro puntos en los que dividió su discurso, que el video también era para recordar que no ha necesitado de escándalos durante toda su trayectoria artística.

Nunca ha sido mi estilo. No he ocultado nada, no sé nada, yo no hice nada. No voy a hablar de la vida de otro ser humano, de un hombre de casi 25 años de edad. Él sabrá lo que quiere o no decir de su vida”, afirma

tajante Aguilar.