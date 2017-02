Video: Otro gesto de desprecio de Trump a Melania

ESTADOS UNIDOS.- Tras cerca de 15 días desaparecida, Melania Trump ha reaparecido este fin de semana en el aeropuerto de Palm Beach, a donde se ha dirigido para asistir a un acto benéfico.

Sin embargo, este momento estuvo marcado por lo que muchos han interpretado como un nuevo gesto de desprecio del presidente de EE UU, Donald Trump, hacia su esposa, en su afán de mostrarse como un macho alfa —según informa Daily Mail—.

Tras encontrarse en la escalerilla del avión, Melania y Donald caminaron unos metros por la pista. Es en este trayecto cuando Melania agarra la mano de su esposo, quien la sostiene, le da dos palmadas y la suelta de inmediato.

“Por lo general, alguien toma a su pareja de la mano como gesto de unidad”, ha explicado en Daily Mail la experta en lenguaje corporal Patti Wood, quien ha sentenciado: “En mi opinión, le está diciendo que quiere mostrarse como un presidente independiente, quiero demostrar que el único que tiene poder soy yo”.

Según publicó The Huffington Post México, a las pocas semanas de haber ganado Donald Trump las elecciones, se informó que Melania y Barron no se mudarían a Washington con el resto de la familia, ya que la exmodelo decidió que su hijo de 10 años continuara estudiando en la misma escuela. Después de que termine el año escolar, ambos decidirán si se mudan a la Casa Blanca o no.

Sin embargo, no se tocó el tema del rol de Melania como primera dama.

Durante la contienda electoral, la esposa del presidente prometió que, en su rol como primera dama, combatirá el bullying en las escuelas, así como en internet. Hecho que a dos semanas del nuevo gobierno no hemos visto. Ni a ella.

Fuente: www.posta.com.mx