VIDEO: Niña de 9 años pide ayuda por bullying

Una niña de ascendencia afroamericana relata por medio de tarjetas las diversas formas en que la han vuelto víctima del acoso escolar.

Nasir, una joven de 9 años de edad, publicó un video a través de la cuenta de su madre en Facebook, las diversas formas de acoso escolar del que ella era víctima en su escuela situada en Washington (E.U.).

El video se realizó de un inicio para exhibir a las autoridades escolares por no haber tomado alguna medida para que se detuviera el acoso hacia la alumna, pero al final, la pequeña quiso dirigirlo a cualquier público para crear conciencia y así poder erradicar este tipo de violencia

La pequeña Nasir, de 9 años de edad relató por medio de tarjetas su historia. “Era una niña feliz hasta que empecé la escuela. Los niños comenzaron a acosarme y amenazarme, si no hacía el trabajo de otros, me decían que me diera por acabada. En la escuela, fui ahogada y golpeada en el rostro.”

Nasir afirma que, hay 8 alumnos más de ascendencia afroamericana en esa institución y sufren el mismo racismo por parte de los estudiantes, que ella.

El video termina con una frase que lleva a la reflexión interna.”El acoso es real; hiere. Quiero que me ayuden a mí y a otros chicos, ayuda a cambiar el desenlace”.

Con información de: RT