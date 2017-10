VIDEO: NASA capta aurora boreal en Júpiter

Este jueves se dieron a conocer las imágenes que tomó el telescopio Hubble, de la NASA, a una de las auroras boreales del planeta Júpiter.

Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, es conocido por sus tormentas de colores y la más famosa es la Gran Mancha Roja. Ahora los astrónomos se han centrado en otra característica hermosa del planeta, utilizando las capacidades ultravioletas del Hubble.

Según explica la NASA, al igual que en la Tierra, estas auroras se crean cuando partículas de alta energía entran en la atmósfera del planeta por los polos magnéticos, donde chocan con átomos de gas, creando ese impresionante espectáculo.

En comparación con las auroras de la Tierra, las de Júpiter son constantes -ya que no dependen de tormetas solares- y tienen una carga energética mucho más potente.

Además de producir bellas imágenes, este programa tiene como objetivo determinar cómo diversos componentes de las auroras de Júpiter responden a diferentes condiciones del viento solar.

Este programa de observación está perfectamente cronometrado con la nave espacialJuno de la NASA, que se encuentra actualmente en el viento solar cerca de Júpiter y que entrará en la órbita del planeta a principios de julio de 2016.

Mientras que el Hubble está observando y midiendo las auroras en Júpiter, Juno está midiendo las propiedades de la energía solar en sí; una colaboración perfecta entre untelescopio y una sonda espacial.

La nave espacial Juno de la NASA obtuvo esta imagen a color el 21 de junio pasado, a una distancia de 10,9 millones de kilómetros de Júpiter. Juno llegará a Júpiter el 4 de julio.

Mientras Juno hace su acercamiento inicial, las cuatro lunas más grandes del planeta gigante – Io, Europa, Ganímedes y Calisto – son visibles, y la luz alterna y las bandas oscuras de las nubes del planeta apenas están empezando a salir a la luz.

Juno se acerca sobre el polo norte de Júpiter, dando a la nave una perspectiva única del sistema de Júpiter. Las misiones anteriores que fotografiaron Júpiter enfocaron el sistema desde latitudes mucho más bajas, más cerca del ecuador del planeta.

La imagen fue capturada por la cámara de imágenes de la misión, llamada JunoCam, que está diseñada para adquirir puntos de vista de alta resolución de las características de la atmósfera de Júpiter desde muy cerca del planeta.

