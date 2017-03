Video muestra cómo policía mata a tiros a un latino (VIDEO)

Estados Unidos.- El video de 39 segundos, muestra a Michael Pérez saliendo por la ventanilla de una minivan del lado del conductor después que la policía rompió las ventanillas y usó el agua para poner fin a un incidente de tráfico el domingo por la noche.

Un agente aferra la muñeca de Pérez y los dos giran. Otros agentes gritan “cuchillo”. Se escucha un disparo y luego otro tres segundos después.

WATCH: Orange PD uses fire hose to soak armed suspect barricaded in van w/ lighter & gas can, then man is shot & killed by ofc @CBSLA #news pic.twitter.com/heRqFTbUSg

— JASMINE VIEL (@jasmineviel) 13 de marzo de 2017