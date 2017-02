VIDEO: Jugadores de Boca Juniors llegan a los golpes durante entrenamiento

Insaurralde y Silva cambiaron los botines por los guantes de box y se dieron con todo en el campamento de los de La Bombonera.

Argentina.- Bochornoso fue lo que se vivió hoy durante el entrenamiento matutino del club Xeneize, ya que Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva protagonizaron una pelea a golpes ante los ojos de la prensa y de su técnico Guillermo Schelotto.

En el video circulado, se aprecia como los zagueros comienzan a golpearse mientras disputaban un juego ínterescuadras pese a que uno de sus compañeros intentó separarlos, acto seguido, el ‘Mellizo’ Barros Schelotto, reprimió a ambos futbolistas con un severo regaño que incluyó maldiciones de todo tipo, asimismo los separó del ensayo y los envió a las duchas para que bajaran los ímpetus.

Resta saber si el estratega sancionará a sus elementos, pues aún no hay fecha para la reanudación del certamen argentino y no tendría sentido congelarlos si de todas maneras no hay en puerta compromisos oficiales; sin embargo, diversos medios argentinos aseguran que existirá un castigo, ya que el temperamento del mandamás del vestidor de Boca es por todos conocido y es un hecho que este acto no quedará impune.

Con información de ESPN