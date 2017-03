VIDEO: Juan Gabriel se comunica con vidente y asegura no haber muerto en paz

Con ayuda de un vidente el programa Despierta América entrevistó a JuanGa desde el más allá.

Y de pronto, como si se tratará de una escena de la película Ghost, Juan Gabriel se hizo presente en el programa Despierta América a través de un vidente llamado Ramsés.

El vidente invitado al programa matutino de Univisión, fue entrevistado por Alan Tacher y Karla Martínez quienes no dudaron en lanzarle preguntas sobre el Divo de Juárez, con quien Ramsés asegura logró ponerse en contacto.

Según el vidente, “Juanga” está muy enojado con Silvia Urquidi (quien fuera su íntima amiga) porque cuando estaba vivo era intocable y ahora que no está es muy fácil hablar de su vida, especialmente de su vida sexual.

En cuanto a sus hijos, asegura que la familia le está haciendo brujería a Iván porque fue el hijo no aceptado.

Asimismo, pide al público que no se hable de su sexualidad y que sea despedido con un minuto de aplausos y amor eterno.

No conforme con las declaraciones, Alan pide platicar con “Juanga” y le pregunta por qué murió: “No era mi momento, no era mi lugar”, explica Ramsés y aclara que ya tenía dolores pues estaba presionado entre deudas y trabajo y no quería decepcionar a sus hijos, por lo que todo el estrés y la neumonía se complicaron.

¿Moriste en paz?, preguntó Karla, a lo que el vidente responde:

“No y no he descansado en paz porque quería disfrutar a mis hijos y a mis nietos”.

Finalmente pide a sus hijos que respeten su testamento.

Acá el video completo: