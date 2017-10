VIDEO: "Juan Direcshon", la nueva sensación en las redes sociales

- in Espectáculos

En la plaza un grupo de adolescentes grita y se amontona alrededor de cuatro jóvenes; algunos quieren un autógrafo y otros una foto. Sus gritos llaman la atención de los transeúntes que preguntan ¿qué pasa?, ¿quiénes son?

Una chica efusivamente responde: ¡Es Juan Direcshon!, ¡es Juan Direcshon! y corre a abrazar a uno de ellos.

“Juan Direcshon” como sus fans les dicen de broma, son cinco jóvenes imitadores de la famosa boy band One Direction. Casi no les gusta su pseudónimo, pero creen que no hay popularidad mala, pues para muestra está la forma en que se hicieron famosos en las redes sociales.

A partir de una serie de fotografías que subieron a Internet, la banda facebookera hizo lo suyo y comenzó el bullying cibernético; muchos comentarios fueron bastante ofensivos y los memes, como siempre, ingeniosos: -Papá, quiero a One Direction para mis 15. – Sí, mijita, lo que tú quieras.

Sin embargo, la banda imitadora formada desde 2012 lo tomó de la mejor manera y pronto consiguieron contratos en eventos de 15 años, eventos empresariales y entrevistas, debido a que sus videos y fotografías se hicieron virales.

