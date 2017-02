VIDEO: Insultan a Lolita cortés durante entrevista

México.- La famosa Lolita Cortés se encontraba dando una entrevista para “Sale el Sol”, cuando de pronto fue interrumpida por un sujeto que llegó gritándole de una manera muy agresiva e insultante.

Esto ocurrió hace algunas semanas, cuando Cortés estaba hablando muy tranquilamente sobre sus proyectos.

“¿Dónde está la pu#@ de Lolita Cortés?”, llegó gritando aquel hombre.

La actriz, con cara de verguenza dijo: “Disculpen, por favor”.

Se trataba de un vecino furioso a quien le gustaba dejar su carro donde la actriz la había estacionado, pero Lolita reaccionó de la mejor manera y dijo:

“Yo pensé que nos habíamos estacionado en su estacionamiento, pero no, nos estacionamos en la calle, pero a él no le gustó… Me entristece mucho cuánto estrés y cuánta rabia puede traer la gente que anda en la calle y que te puedes encontrar con cualquier cosa”.