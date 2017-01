Video: Hombre que “dormía” sobre 20 mdd es detenido

ESTADOS UNIDOS.- Sorprendente historia fue subida a través de Twitter por “The United States Department of Justice” o el departamento de Justicia americano. El drama comenzó en enero cuando un brasileño fue detenido en Boston luego de que las autoridades hallaran 20 millones de dólares en efectivo debajo del colchón de su cama en su departamento. La noticia llegó hasta un noticiero y luego se convirtió en viral de YouTube.

En abril de 2014, agentes registraron la sede en Marlborough desatando la investigación del delito. “Más tarde, Carlos Wanzeler, uno de los fundadores de la empresa, supuestamente huyó a Brasil, su país natal, donde ha permanecido”, informaron las autoridades. Un video de YouTube hizo viral lo sucedido.

La compañía no vendía ningún producto, pero prometía altísimos beneficios en anuncios de internet. Los interesados debían pagar entre US$ 289 y US$ 1375 para ingresar al esquema.

El medio estadounidense New York Post señala que cuando la compañía declaró su bancarrota tenía bienes por entre US$ 50 millones y US$ 100 millones. La mayoría de sus inversores eran inmigrantes brasileños en Massachusetts, sin embargo, desde otros países de Latinoamérica e incluso África también han llegado denuncias contra Wanzeler.

