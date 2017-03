VIDEO: Hombre encanta a gatitos con su música

MALASIA.- Los animales son considerados los seres más nobles del planeta y nunca dejan de sorprendernos con sus inesperadas acciones. En esta ocasión, un grupo de gatitos se detuvieron en la calle para escuchar a un músico callejero que no lograba captar la atención del público.

Este video ha sido reproducido en tantas ocasiones que se hizo viral en YouTube.

Este inesperado hecho se desarrolló en Malasia cuando un músico callejero no lograba entusiasmar a nadie con su arte. Esto lo motivó a olvidarse de los turistas y empezar a tocar su canción favorita para divertirse, sin pensar que captaría la atención de un grupo de gatitos.

No cabe dudas de que este músico tuvo al mejor público de toda su vida. Si bien es cierto, no le dejaron ninguna moneda, pero le regalaron mucha felicidad. ¿Qué esperas para ver este video que es todo un éxito en YouTube? No te olvides de dejarnos tus comentarios sobre las imágenes y cuéntanos si alguna vez fuiste testigo de una escena similar.