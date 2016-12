VIDEO: Gignac manda mensaje a quienes dudaron de su lesión

El delantero de Tigres se quitó la playera para mostrar las huellas del golpe que puso en duda su participación en la Final del Apertura 2016.

Nuevo León.- André-Pierre Gignac jugó los 120 minutos de la vuelta de la Final del Apertura 2016 y anotó su disparo en la tanda de penales, pese al golpe que se llevó el jueves en el Estadio Azteca y que le provocó un esguince cervical grado 2.

Tras consumar el quinto campeonato de los Tigres de la UANL, el francés puso fin a los rumores de que su lesión fue un invento y, en plena entrevista con FOX Sports, se despojó de su playera para mostrar las huellas de la molestia.

“Ah bueno, ¿no creen en mi lesión? Mira mi espalda. Sube la playera. No quiero hablar mal, pero mala palabra para ellos. No soy un actor, no soy una persona así. No voy a perder una final, ni con una fractura de tobillo, güey”, dijo el delantero galo.

En cuanto a su “milagroso” proceso de recuperación de 3 días, el ariete agradeció al cuerpo médico de Tigres y a otras 3 personas de las que no quiso revelar su nombre. Gignac dijo que su club cuenta con un gran equipo, por lo que espera que puedan ganar otro campeonato el próximo torneo.