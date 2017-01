VIDEO: Esta chica pierde el equilibro en una fiesta electrónica y el video arrasa Twitter

VIRAL.- Comienza el 2017 y ya están circulando algunos videos que compiten entre sí para colocarse en el podio de los más virales. Esta vez se trata de una joven que está pasándola muy bien en una fiesta y no duda a la hora de sacudirse en el aire. Hasta que pasa ésto.

Como la pólvora, este video se está expandiendo por las redes sociales. Posteado por el usuario @Effin_Kikis el video ya suma casi un millón de likes y no se sabe muy bien qué sucedió con la señorita después de desaparecer entre el público, que no se ve muy preocupado por el accidente.

This is going viral pic.twitter.com/ziSDIPAmPA

— enriquegalindohoe (@Effin_Kikis) 1 de enero de 2017