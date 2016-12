VIDEO: El gesto de un perro con su compañera conmueve las redes

UCRANIA.- La entrañable historia de dos perros callejeros relatada por Denís Malaféev en Facebook ha conmocionado a miles de personas en la Red. Los hechos ocurrieron en las cercanías de la estación ferroviaria de Úzhgorod, una localidad ucraniana situada al oeste del país, en la frontera de Eslovaquia.

Según su publicación, aparecida en la red social el pasado domingo, Malaféev oyó hablar de una pareja de canes que llevaba dos días en medio de una vía ferroviaria. Al llegar al lugar de los hechos, Denís descubrió que la perra había sido herida por un tren y no podía caminar, mientras que el otro animal se quedaba a su lado para calentarla y protegerla cuando pasaban los trenes.

“Oí a un tren llegar y me sentí inquieto. Al escuchar la señal del maquinista, el perro se acercó, se pegó a la perra y se tumbó a su lado. Ambos bajaron la cabeza, apretándola contra el suelo, y el tren pasó por encima de ellos. ¡Chicos, el perro ha estado haciendo esto durante dos días seguidos, solo piensen en eso!”, escribió el hombre tras filmar la impactante escena. “¡La calentó durante dos días para que no se congelara y corrió peligro cada vez que pasaba un tren! No todos los humanos serían capaces de hacer algo así”, comentó, admirado por la noble actitud del animal.