VIDEO: Donald Trump donó el primer trimestre de su sueldo de este año (y no es exactamente lo que prometió)

El presidente de EEUU, Donald Trump, donó el primer trimestre de su sueldo de este año, una cantidad que asciende a más de 78.000 dólares, al Servicio de Parques Nacionales, según anunció la Casa Blanca.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, presentó el cheque con la donación de Trump y se lo entregó al secretario estadounidense de Interior, Ryan Zinke.

El Servicio de Parques Nacionales, que celebró su centenario el año pasado, se encarga de proteger y mantener los parques y monumentos naturales del país, y Trump está “orgulloso” de contribuir con parte de su salario a esa “importante misión”, detalló Spicer.

Press Sec.: Pres. Trump donating the first quarter of his salary – $78,333.32 – to the National Park Service. https://t.co/c8WxE0BwjS pic.twitter.com/fn8xzOMyou

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 3 de abril de 2017