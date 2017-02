Video: Coquetea con su ex y la rechaza en vivo

Hace algunos días, la ex Miss Universo Zuleyka Rivera fue invitada de lujo del programa puertorriqueño “Viva la tarde” para promocionar la obra de teatro “Malas” y tuvo un chusco reencuentro con su ex novio Jaime Mayol.

Mayol es conductor de dicho programa y comparte créditos junto a la comediante Tita Guerrero, quien al iniciar con la presentación de Zuleyka, intentó darle algunos picones a su compañero en tono de broma.

De acuerdo a reportes de diferentes programas de entretenimiento, ambos le dieron la bienvenida a la modelo, y quien no perdió el tiempo y en cuanto saludó a su ex, le ofreció unos piropos: “¿Cómo estás mi amor?, Qué rico verte. Pero tú, como que estás más musculoso, eso pa’ mis tiempos no existía” mientras tocaba los brazos y abdomen de Jaime.

Sin embargo, lejos de agradecerle y regresarle los cumplidos, Mayol le respondió de la manera menos esperada.

“Y hay otra que se los está disfrutando” dijo el conductor, dejando a Zuleyka con una expresión de asombro e incredulidad al escuchar la respuesta.

Rivera y Mayol fueron novios en 2009, pero ahora cada quien tomó su camino, incluso varios medios han relacionado a Jaime con la actriz Gaby Espino, quien podría ser la mujer que se está disfrutando esos músculos.

