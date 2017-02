Video: ¿Cómo sería una pelea entre Darth Vader y Buzz Lightyear?

MÉXICO.- ‘Darth Vader Vs Buzz Lightyear’, un título directo que no da lugar a dudas.

Nukazooka es un activo youtuber con una buena colección de exitosos trabajados virales. Con mucho ingenio, algo de maña y un buen manejo de After Effects, ha logrado conquistar a los usuarios deYouTube con títulos como ‘Portal vs Half-Life’, ‘Super Mario: Underworld’, ‘Jedi Grandma’ o su creación con más visitas hasta la fecha, ‘Mario vs Minecraft’.

Así que en esta ocasión puso a dos de los personajes más emblemáticos de sus respectivas sagas en un lucha… ¿Quién ganará?.

Fuente: www.posta.com.mx