VIDEO: Chris Evans reveló a Ellen su futuro como Capitán América

El actor de 35 años ha interpretado a este personaje desde 2011 con la película ‘Captain America: The First Avenger’ . Aunque ya lo habíamos visto como superhéroe antes de ser ‘Steve Rogers’, pues en 2005 encarnó a ‘Johnny Storm’, mejor conocido como ‘The human torch’, en ‘Fantastic Four’ y ‘Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer’ (2007).

Posiblemente, su contrato como ‘Captain America’ termine después de filmar las próximas entregas de‘Avengers’. La tercera película ‘Avengers: Infinity War’ y la cuarta aún sin título.