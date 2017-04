VIDEO: Chica de “Los años maravillosos” creó un teorema matemático

Muchos se preguntarán qué pasó con la inocente Winnie Cooper, quien interpretaba a Danica McKellar de “Los Años Maravillosos”, exitosa serie que se transmitió a finales de los 80 y a principios de los 90.

Resulta que la pequeña Danica decidió no seguir en el campo de la actuación y en el mundo del espectáculo. Winnie Cooper pasó de ser la adolescente actriz a una exitosa matemática, que incluso creó un teorema que lleva parte del nombre de la serie que la lanzó a la fama, “La chica de los años maravillosos”.

Según el video de Youtube, Winnie cuenta la historia de cómo cambió su vida cuando la popular serie llegó a su fin. “Todos sabíamos que la serie se iba a acabar y pensé cuál es el rol que voy a cumplir ahora”, pensó.

Según el informe de YouTube, Winnie siempre había destacado en las matemáticas desde niña, así que decidió estudiar en la universidad, donde sus maestros descubrieron que ella tenía un gran talento para solucionar ejercicios matemáticos muy complejos.

“Un día un muchacho se me acercó en la universidad y me preguntó ¿tú eres la chica…?, yo pensé que él quería saber si yo era uno de los personajes de “Los Años Maravillosos” o si era la chica que salía en la televisión, pero no, él completó la frase diciendo: ¿tu eres la que sacó 22 en la prueba?, de inmediato dije: Sí, esa soy yo“, cuenta Winnie en el video de YouTube.

Winnie contó que ni ella misma creyó que le fuera bien en el mundo de los números hasta que un día, un docente le explicó que si seguía practicando, podría convertirse en una experta en variables matemáticas y así fue.

Winnie Cooper se dedicó a las matemáticas y creó un teorema de cálculo con múltiples variables que matemáticamente se conocer como Percolation and Gibbs states multiplicity for ferromagnetic Ashkin-Teller model on Z.