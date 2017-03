VIDEO: Avance de `ESO´ revive al clásico de Stephen King

Tenerle miedo a los payasos a veces rinde frutos. Stephen King esta de regreso. El primer avance del reboot de IT (ESO) esta aquí y es mucho mejor de lo que esperábamos.

La nueva adaptación esta dirigida por Andy Muschietti (Mama) y prueba que aquellos que le tienen terror a los payasos pueden tener muy buenas razones para hacerlo.

La cinta esta protagonizada por Bill Skarsgard como el payaso demoniaco Pennywise, que hiciera famoso Tim Curry en la versión de 1990. En esta ocasión los niños que desarrollarán traumas por el miedo a los payasos serán Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs y Jeremy Ray Taylor.

El mismo Stephen King reveló en una entrevista hacer varios años la motivación para escribir esta novela y no podría ser más sencilla:

“No tengo idea de donde viene todo esto (lo que escribo). y eso espanta a algunos. Es lo que es. Escribí un libro llamado IT y estaba sorprendido por cuanta gente me dijo – realmente tocaste algo en mí – a mi, me aterrorizaban los payasos cuando era niño. Y claro, cualquiera que haya visto a niños alrededor de los payasos, sabe que no son tan divertidos. No se de dónde hemos sacado la idea de que lo eran.”