VIDEO: así surgió el hashtag #MexicoUnidoYFuerte dirigido a Trump

Ricardo Fernández mandó un mensaje de unidad dirigido al presidente de los Estados Unidos.

Ricardo Fernández, ciudadano mexicano, envió un mensaje mediante redes sociales al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

“No vengo a decirte que te odiamos, no vengo a decirte que eres un ignorante o estúpido porque no lo eres, has logrado lo que nadie al convertirte en el presidente del país más influyente del mundo”, abre el mensaje, que se volvió trending topic en Twitter con el hashtag #MexicoUnidoYFuerte.

“Vengo a decirte que estás haciendo un error, basado en la desinformación. Y sabes a lo que me refiero. El muro”, agrega el mensaje.

De acuerdo a Fernández, el muro va más allá de lo físico, ya que “dividirá las bases de la relación entre ambos países”, relación que ha beneficiado a ambas partes.

De acuerdo a Ricardo, México “durante décadas ha proveído a Estados Unidos de los insumos que han ayudado a consolidar su economía”.

Así mismo, México ha consume más de 200 mil millones de dólares de sus productos cada año.

El mensaje concluye aseverando que México “ha superado muros más grandes” y advirtiendo a Trump que “de este lado no encontrarás la división que podrías esperar”.