VIDEO: Al menos ocho carros se incendian en medio de Manhattan

Una ajetreada mañana se vivió este viernes en el Midtown de Manhattan. Neoyorquinos registraron el momento en que varios carros comenzaron a incendiarse en la calle 58 East, entre la Primera y la Segunda avenida luego de que uno de los vehículos comenzara a filtrar gasolina.

El incidente comenzó alrededor de las 9:30 a.m. cuando las llamas que se generaron en uno de los automóviles comenzaron a expandirse al resto de los automóviles estacionados en la calle, afectando entre ocho y nueve carros. El accidente alteró el tráfico en la zona y obligó a cerrar el sector de la calle 58 entre las Segunda avenida y la avenida York.

All Hands this morning on East 58th St in Manhattan. Fuel spill ignited taking out 4 vehicles. pic.twitter.com/fAv72lM576

— NYCFireWire (@NYCFireWire) 24 de marzo de 2017