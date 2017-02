Videgaray ayudó a Trump a escribir discurso sobre el muro

El borrador de las observaciones conduciría a los dos países a mejorar la relación binacional

Estados Unidos.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizó personalmente cambios en el discurso del presidente Donald Trump en el que se anunciaba una orden ejecutiva en la que se pedía la construcción del muro fronterizo, según funcionarios de México.

Cuando Luis Videgaray llegó a la Casa Blanca en enero, el mismo día en que Donald Trump firmaría la Orden Ejecutiva, el asesor de la administración Jared Kushner le mostró el discurso que el presidente iba a entregar ese día. Videgaray estaba horrorizado, y consideró que el discurso no era un buen comienzo.

El borrador de las observaciones conduciría a los dos países, cuya relación Videgaray estaba allí para tratar y reparar, incluso más lejos. También seguiría violando las calificaciones de aprobación del presidente Peña en su propio país. Kushner sugirió que reescribieran el discurso juntos para hacerlo menos dañino.

Kusher y Videgaray cambiaron lo que pudieron, arrojando una luz más positiva sobre el futuro de la relación México-Estados Unidos.

Entonces los dos se dirigieron a la oficina Oval para que Kushner pudiera informar a Trump sobre los cambios.

Trump, airadamente, levantó las manos, preguntándose por qué debería leer la nueva versión. Con Videgaray de pie, Trump fue finalmente convencido de hacer los cambios.

“Creo que nuestra relación con México va a mejorar”, dijo Trump después de explicar su opinión de que la inmigración ilegal de Centroamérica está afectando tanto a Estados Unidos como a México.

Según funcionarios mexicanos, Kushner ahora está manejando todo entre los dos países, y personalmente tratando de evitar que la relación se desintegre aún más.

Al final, el discurso que dio Donal Trump fue mucho más medido que el borrador original, no reiteró su infame línea de que México pagará por el muro. Sin embargo, las ambiciones de Trump de construir un muro permanecieron en vigor en las observaciones y en su orden ejecutiva.

La Orden Ejecutiva pidió la planificación y construcción inmediata de un muro en la frontera sur de los Estados Unidos, 5.000 agentes adicionales de patrulla fronteriza y nuevas instalaciones de detención en las fronteras. Ese mismo día, también anunció nuevas políticas encaminadas a frenar el flujo de migrantes de México y Centroamérica hacia Estados Unidos y agilizar la detención y el retiro de migrantes indocumentados que ya viven allá.

Mientras tanto Videgaray continuó en la Casa Blanca durante nueve horas en reuniones y regresó a Washington el miércoles para reunirse con el secretario de Estado Rex Tillerson. Kushner asistió a la reunión.

El Departamento de Estado consideró que la relación “esencial” entre Estados Unidos y México es el enfoque de la reunión de Tillerson-Videgaray.

“Tuvieron una conversación constructiva sobre la colaboración entre Estados Unidos y México, incluyendo la aplicación de la ley, la migración y la seguridad”, dijo el portavoz interino Mark Toner en un comunicado. Tillerson también accedió a visitar la Ciudad de México.

Esta reunión se produjo apenas una semana después del viaje cancelado de Peña a Estados Unidos, resultado del tweet de Trump diciendo que no debería venir si no pagaba por el muro. Aunque los dos líderes tuvieron una llamada telefónica en la que acordaron reprogramar la visita. Sin embargo, Peña Nieto y las autoridades mexicanas sostuvieron que México no pagará por un muro.

Con información de Kylie Atwood y Brian Gottlieb (CBS News).