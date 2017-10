Vicente Fernández, calla rumores de su muerte

- in Espectáculos

“Los quiero y bendito sea Dios aquí sigo”, expresó el Charro de Huentitán

México.- En repetidas ocasiones, al Charro de Huentitán, lo han dado por muerte.

Ante estos desagradables rumores, Don Vicente Fernández ha hecho uso en varias veces sus redes sociales, para desmentirlos.

El pasado mes de marzo, Don Chente expresó:

“¿Quién me odia tanto que cada 8 días me están matando? Mejor que venga y me mate en persona”.

Recientemente falsas noticias de su fallecimiento, circularon por internet y redes sociales. Aunque se traten de rumores o nefastas bromas, no dejan de ser molestas para uno de los máximos exponentes de la música mexicana, ya que como ha comentado anteriormente, alarman a su público y a su familia.

En un post publicado en sus redes sociales, Don Vicente Fernández una vez más, calla a quienes lo “andan matando”.

Portando un elegante traje, luciendo galán como de costumbre y una enternecedora sonrisa, Don Chente comentó:

“Querido público, aquí les mando esta foto hoy 18 de octubre del 2017, con un abrazo muy cariñoso para decirles una vez más, que no se apuren ni le hagan caso a la persona que publica muy seguido que me dio un paro y que me morí… jajajajajaja los quiero y bendito sea Dios aquí sigo”.

En otra ocasión, el cantante, de una manera muy humorística, habló sobre “su muerte”.

“ESTOY VIVO, PARA LOS QUE SIGUEN DE NECIOS QUE ESTOY MUERTO. YA LES DIJE CUANDO ME MUERA YO LES AVISO”.

Hace unos días, una foto del feliz bisabuelo con su bisnieta en brazos, ha causado mucha ternura. En las redes sociales de Vicente Fernández, fue compartida dicha imagen con el siguiente texto:

“¡Chente loco con su primer bisnieta!”.

Muchos de sus seguidores en Instagram, calificaron la fotografía del cantante junto a su bisnieta, como “el rey y la princesa”.

Habrá que esperar unos años para ver, si Antonella heredó los dotes musicales de su bisabuelo.

Fuente: Debate